Во вторник заместитель министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин сообщил, что во время падения ракеты-носителя Союз, ориентировочно, 22 тонны керосина и кислорода пролились на землю.

Во вторник заместитель министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин сообщил, что во время падения ракеты-носителя "Союз", ориентировочно, 22 тонны керосина и кислорода пролились на землю. При этом превышение предельно допустимой концентрации по керосину нет, так как керосин не несет такую угрозу, передает "Интерфакс".Ранее в министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана заявили, что не видят необходимости объявлять Байконур зоной экологического бедствия.Как сообщалось, очередная международная экспедиция 11 октября с космодрома Байконур отправилась на МКС на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10", однако экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане из-за нештатной ситуации. Спускаемый аппарат корабля "Союз" с космонавтом и астронавтом на борту приземлился недалеко от города Жезказган.В министерстве также напомнили, что за период аренды Россией космодрома Байконур осуществлено более 500 пусков ракет-носителей, семь из которых были аварийными.