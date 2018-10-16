Пекинка встала. Сегодня весь Владимир оказался заложником аварии. На Пекинке перевернулся лесовоз. Бревна разлетелись на обе полосы. Это заблокировало движение в обоих направлениях. Сообщение в группе Подслушано у автомобилистов в соцсети появилось в 10.40 утра. ДТП произошло на участке, где сейчас ведутся ремонтные работы. По предварительным данным, в этой аварии все остались живы.

Пекинка встала. Сегодня весь Владимир оказался заложником аварии. На Пекинке перевернулся лесовоз. Бревна разлетелись на обе полосы. Это заблокировало движение в обоих направлениях. Сообщение в группе "Подслушано у автомобилистов" в соцсети появилось в 10.40 утра. ДТП произошло на участке, где сейчас ведутся ремонтные работы. По предварительным данным, в этой аварии все остались живы. Кстати, из-за того, что Пекинка встала, пробка образовалась на всех прилегающих улицах и на проспекте Строителей, по котором многие попытались объехать федеральную трассу.