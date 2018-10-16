Внешэкономбанк сможет в ближайшие пять лет выдать кредиты на три триллиона рублей. Об этом глава госкорпорации Игорь Шувалов рассказал Владимиру Путину. Они обсудили новую финансовую модель работы ВЭБа.

Внешэкономбанк сможет в ближайшие пять лет выдать кредиты на три триллиона рублей. Об этом глава госкорпорации Игорь Шувалов рассказал Владимиру Путину. Они обсудили новую финансовую модель работы ВЭБа.- Цель, которая всегда ставилась перед Внешэкономбанком, направлена прежде всего на развитие реального сектора экономики. При координации различных институтов развития она может достигаться наиболее оптимальным способом. Вообще, как проходит ваша работа по освоению этого участка работы? – спросил президент.- Правительство в июне приняло решение о новой финансовой модели Внешэкономбанка, которая предполагает, что мы больше не будем, за исключением отдельных решений президента и правительства, являться единственным кредитором. Нам надо научиться работать с крупнейшими кредитными организациями так, чтобы ВЭБ смог давать достаточный комфорт и брать на себя риски для того, чтобы увеличивать возможности кредитных организаций кредитовать экономику.Что касается накопленного внешнего долга, мы провели все необходимые переговоры и консультации. Как закрыть эту проблему, мы договорились. В целом по капиталу Внешэкономбанка и по нашим внешним обязательствам мы проблему урегулируем до конца 2018 года, если вы поддержите такие подходы.- Мы долго обсуждали это в правительстве, еще в прежнем составе. Вы сами неоднократно принимали в этом участие. Те окончательные решения, которые предлагаются в проекте, на ваш взгляд, сработают, чтобы очистить баланс и чтобы Внешэкономбанк не занимался только погашением застарелых проблем, а, наоборот, выполнял функцию института развития?- Да, Владимир Владимирович, в полном объеме позволят нам включиться в новую программу по кредитованию, созданию новых предприятий, по модернизации существующих. И мы цели развития в данном случае будем, безусловно, поддерживать и свою основную функцию выполнять.