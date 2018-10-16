Владимир Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам, передает телеканал Россия 24. Он отметил устойчивость финансового рынка России, в том числе, благодаря успешным совместным действиям правительства и Центробанка.

Владимир Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам, передает телеканал "Россия 24". Он отметил устойчивость финансового рынка России, в том числе, благодаря успешным совместным действиям правительства и Центробанка.Так, с начала года золото-валютные резервы страны выросли почти на 6 процентов. Вместе с тем, президент потребовал обеспечить более ощутимый рост зарплат и поддержать инвесторов, а также — стимулировать развитие малого и среднего бизнеса и — экспорта несырьевой продукции в сфере высоких технологий. Президент обсудил с участниками совещания конкретные шаги по решению этих задач."По ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная", — сказал президент, отметив, что опережающую динамику показывает промышленное производство: "индустриальный рост за восемь месяцев составил 3,1%, в том числе обрабатывающее производство выросло на 3,8%".Кроме того, глава государства упомянул данные за первое полугодие по вложениям в основной капитал предприятий и организаций — рост на 3,2%."Растет и грузооборот транспорта (3% за восемь месяцев), а также розничная торговля (2,7%)", — добавил он. "Все это — важные индикаторы не только деловой активности, но и потребительского спроса российских семей", — считает Путин.Глава государства также подчеркнул, что "стабильно низкие значения у инфляции и безработицы". "В августе безработица сократилась до 4,6%, сейчас она находится на рекордно низком уровне, рост цен в годовом выражении в сентябре составил 3,4 %", — сказал он. "За последний месяц он несколько ускорился, но находится в рамках целевого ориентира", — отметил Путин.В совещании участвовали помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.