Артисты Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, отделившиеся от команды Уральских пельменей, объявили о совместных гастролях с Игорем Николаевым. Лишь спустя некоторое время поклонники вздохнули с облегчением – звезды признались, что это был розыгрыш.

Артисты Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, отделившиеся откоманды "Уральских пельменей", объявили о совместных гастролях сИгорем Николаевым. Лишь спустя некоторое время поклонники вздохнули соблегчением – звезды признались, что это был розыгрыш.Видео с сообщением артистов появилось в соцсетях. Мясниковзаявил, что поменял Рожкова на Игоря Николаева. Сидящий рядом Рожков – в парикеи с наклеенными усами – изображает известного певца."Мы сейчас выступаем вместе. Я Рожкова бросил. Плохо сним. С Игорем Николаевым должно быть лучше", – поясняет Мясников. Послеразоблачения подписчики заявили, что переодетый Рожков похож не только наНиколаева, но еще и на почтальона Печкина.