Артисты Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, отделившиеся от
команды Уральских пельменей, объявили о совместных гастролях с
Игорем Николаевым. Лишь спустя некоторое время поклонники вздохнули с
облегчением – звезды признались, что это был розыгрыш.
Артисты Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, отделившиеся от
команды "Уральских пельменей", объявили о совместных гастролях с
Игорем Николаевым. Лишь спустя некоторое время поклонники вздохнули с
облегчением – звезды признались, что это был розыгрыш.
Видео с сообщением артистов появилось в соцсетях. Мясников
заявил, что поменял Рожкова на Игоря Николаева. Сидящий рядом Рожков – в парике
и с наклеенными усами – изображает известного певца.
"Мы сейчас выступаем вместе. Я Рожкова бросил. Плохо с
ним. С Игорем Николаевым должно быть лучше", – поясняет Мясников. После
разоблачения подписчики заявили, что переодетый Рожков похож не только на
Николаева, но еще и на почтальона Печкина.