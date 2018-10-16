Петр Порошенко продолжает накалять враждебную обстановку. Недавно президент заявил о мощи украинской авиации, а до этого гордо рассказывал, что Киев готов отразить агрессию России на Азовском море. Ведунья Саона вывела лидера Украины на чистую воду, разоблачив его коварный план.

Петр Порошенко продолжает накалять враждебную обстановку. Недавно президент заявил о мощи украинской авиации, а до этого гордо рассказывал, что Киев готов отразить агрессию России на Азовском море. Ведунья Саона вывела лидера Украины на чистую воду, разоблачив его коварный план."Порошенко явно имеет цель, всеми своими действиями настроить всех против России. Все что он говорит и присваивает себе – порой не совсем так", – сообщилаDni.Ruясновидящая .По мнению ведуньи, даже если президент Украины и не причастен к каким-то действиям, он приписывает их себе, только для того, чтобы еще больше настроить всех против России. "Все это так и выглядит в случае с самолетом (речь идет о катастрофе рейсарейса МН17). Он пытается разжечь войну. Они добиваются того, чтобы Россия первая выступила против Украины.Конечно никто этого не допустит", – отметила Саона.Однако на этом Порошенко не остановится. "Он будет придумывать новые и новые мотивы для обвинения. Новые происшествия так же будут происходить и исключительно под руководством Порошенко. С нашей стороны и со стороны союзных государств никто не будет воспринимать его действия серьезно. Глобально, все эти стычки нужны ему только лишь для того, чтобы сбить людей с толку и разжечь какие-то глобальные действия", – сообщила ведунья.Так же Саона увидела, что внутри самой Украины народ не особо доволен действиями Порошенко. "По сути уже толком никто ничего не понимает, зачем эти настроения и зачем эта вражда. Я вижу по картам что ситуация с Донбассом так же будет еще развиваться. Ну как бы ни старался сам Порошенко и многие его единомышленники, позже все страны потихоньку легализуют и примут эту территорию как самостоятельную единицу. Моральная поддержка этому региону со стороны России будет такая же как и до, так и после признания территорий", – заключила ясновидящая.