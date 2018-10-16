Полицейские задержали трех участников банды, которые похитили со счетов московских пенсионеров более 100 миллионов рублей.

Полицейские задержали трех участников банды, которые похитили со счетов московских пенсионеров более 100 миллионов рублей.Как рассказала ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мошенники звонили пожилым людям на домашние телефоны, представлялись сотрудниками службы безопасности различных банков и убеждали, что карты пенсионеров были ошибочно заблокированы. В ходе беседы злоумышленникам удавалось убедить людей сообщить данные банковских карт, после чего деньги с них полностью списывались.В ходе розыскных мероприятий двое россиян и приезжий из ближнего зарубежья были задержали в Москве и Смоленске. В настоящее время они арестованы. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража с банковского счета" УК РФ.