Актриса Нонна Гришаева призывает помочь девочке страдающей онкологией. Звезда просит поддержки у неравнодушных соотечественников.

Актриса Нонна Гришаева призывает помочь девочке страдающей онкологией. Звезда просит поддержки у неравнодушных соотечественников.Нонна опубликовала в личном Instagram снимок 15-летней Дарьи Сафоновой. Ниже артистка написала, что девочка мужественно борется с раком уже более 10 лет."За это время девочка прошла несколько курсов химиотерапии, в результате которых была достигнута ремиссия, но, к сожалению, каждый раз наступал рецидив болезни (возобновление болезни после кажущегося полного выздоровления). В начале этого года у девочки опять диагностировали рецидив заболевания. Даше провели терапию лекарственным средством “Блинцито" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, – написала Гришаева.Сейчас Даше необходимы операция – пересадка костного мозга, предварительное лечение и реабилитация. Это дорогостоящие процедуры, на которые у семьи Сафоновых денег нет. Дело в том, что у Даши нет родителей, только бабушка, которая не в состоянии помочь. “Ей очень нужна наша поддержка! Каждый из нас способен ей помочь!” – обратилась к поклонникам звезда.Также Гришаева опубликовала на своей странице реквизиты, на которые можно переводить средства, и название организации, занимающейся сбором денег. Как выяснилось, Дарье помогает благотворительный фонд Дмитрия Маликова .На сайте организации указано, что Сафонова страдает острым миелобластным лейкозом. Операция – единственный шанс на полное выздоровление девочки. Для Дарьи необходимо собрать полтора миллиона рублей.