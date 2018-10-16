Межпарламентские отношения России и Чехии необходимо активизировать с опорой на духовную, культурную и историческую близость двух стран. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Палаты депутатов чешского парламента Радеком Вондрачеком. Это первый за последние 10 лет официальный визитзаконодателей Чехии в нашу страну.

Межпарламентскиеотношения России и Чехии необходимо активизировать с опорой надуховную, культурную и историческую близость двух стран. Об этом заявил спикерГосдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Палаты депутатовчешского парламента Радеком Вондрачеком. Это первый за последние 10 лет официальный визитзаконодателей Чехии в нашу страну.Пословам Володина, парламенты двух стран должны строить отношения натаких принципах, как доверие, уважение и невмешательство в дела другихстран. "Мы выступаем за активизацию наших отношений", – сказалпредседатель нижней палаты.Спикер Госдумы отметил,что Чехия – одна из стран, где активно изучается русский язык. Онпреподается в 220 школах и гимназиях и в 43 высших учебных заведенияхреспублики, уточнил Володин, добавив также, что в Чехии обучаются шестьтысяч русских студентов.беседе со своим чешским коллегой председатель нижней палаты отметил ирост туристического потока и товарооборота между двумя странами. "За2017 год туристический поток российских граждан вырос на 35% и сегодняРоссия на четвертом месте формирует туристическую индустрию в Чехии – этоочень важный показатель", – сказал законодатель. Что касаетсятоварооборота, то за прошлый год он продемонстрировал рост более чем на35% – до 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии 2018 года – на18,7%.В свою очередь, Радек Вондрачекпризвал к скорейшему урегулированию исторических разногласий междудвумя странами. По его словам, на межпарламентском уровне Москва и Прага могутсотрудничать также в сферах безопасности и борьбы с терроризмом. Вондрачек напомнил, что эти темы делегация чешских законодателей обсуждала накануне со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.ГлаваПалаты депутатов чешского парламента подчеркнул, что говоритьнеобходимо даже на самые острые темы. "Это в том числе вопросы,связанные с Украиной и делом Скрипалей", – сказал законодатель.ВячеславВолодин призвал своего коллегу не воспринимать голословные обвинения вадрес России как в отношении резонансного отравления в Солсбери, так икасательно кибератак, в которых западные страны продолжают обвинятьМоскву."Сейчасчто предъявляют? Сделали заявление, на второй день отозвалидипломатических работников, напрягли отношения, еще больше ухудшилиотношения с Евросоюзом.Кто пострадал? Пострадали отношения междустранами Европы и Россией", – посетовал спикер Госдумы.Председательнижней палаты подчеркнул, что голословные обвинения выгодны определеннымстранам для продвижения собственных корыстных интересов. Володинполагает, что от шумихи вокруг дела Скрипалей и кибератак выиграли те, кто хочет заместить своими дорогостоящими энергоносителями недорогие российские ресурсы."Мы сторонники диалога, без двойных стандартов и вмешательства в дела других государств", – подчеркнул законодатель.Темамежпарламентских отношений поднималась Вячеславом Володиным и в ходепленарного заседания Госдумы во вторник, 16 октября. Спикер отметил, что поприглашению Бундестага Германии делегация нижней палаты во главе спервым вице-спикером Александром Жуковым выехала в ФРГ. Что касаетсявизитов зарубежных парламентариев в Россию, то до конца года нашу странупосетят делегации законодателей из Австрии и Сербии.ходе пленарного заседания спикер также предостерег депутатов от популизма. "Дума – место для дискуссии, но не для популизма. Популизмразрушителен, можно остаться враз без страны. Была огромная страна, нотолько те, кто сидел в этих парткомах должен помнить, чем этозакончилось", – сказал Володин, комментируя выступление депутата от КПРФОльги Алимовой.Международноесотрудничество – один из Госдумы седьмого созыва.Законодатели периодически встречаются со своими зарубежными коллегами,активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогаютналаживать связи между странами. Успехи в межпарламентскомсотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса за два года работы.