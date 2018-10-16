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<a href="http://33live.ru/novosti/16-10-2018-rossiyane-nazvali-luchshie-goroda-dlya-karery.html" target="_blank">Россияне назвали лучшие города для карьеры</a> - Жители разных регионов России оценили возможности для построения успешной карьеры в населенных пунктах , где они живут . Как выяснилось , оптимистично оценивают свои перспективы жители лишь нескольких крупных городов