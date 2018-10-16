Жители
разных
регионов
России
оценили
возможности
для
построения
успешной
карьеры
в
населенных
пунктах
,
где
они
живут
.
Как
выяснилось
,
оптимистично
оценивают
свои
перспективы
жители
лишь
нескольких
крупных
городов
<a href="http://33live.ru/novosti/16-10-2018-rossiyane-nazvali-luchshie-goroda-dlya-karery.html" target="_blank">Россияне назвали лучшие города для карьеры</a> - Жители
разных
регионов
России
оценили
возможности
для
построения
успешной
карьеры
в
населенных
пунктах
,
где
они
живут
.
Как
выяснилось
,
оптимистично
оценивают
свои
перспективы
жители
лишь
нескольких
крупных
городов
[url=http://33live.ru/novosti/16-10-2018-rossiyane-nazvali-luchshie-goroda-dlya-karery.html]Россияне назвали лучшие города для карьеры[/url] - Жители
разных
регионов
России
оценили
возможности
для
построения
успешной
карьеры
в
населенных
пунктах
,
где
они
живут
.
Как
выяснилось
,
оптимистично
оценивают
свои
перспективы
жители
лишь
нескольких
крупных
городов