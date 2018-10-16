Для отношений Русской православной церкви с монастырями Святой горы Афон (является канонической территорией Константинопольского патриархата) настал очень трудный период, прибытие святынь этой Церкви в Россию вряд ли возможно в ближайшее время.

Для отношений Русской православной церкви с монастырями Святой горы Афон (является канонической территорией Константинопольского патриархата) настал очень трудный период, прибытие святынь этой Церкви в Россию вряд ли возможно в ближайшее время, сообщил ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.Накануне Священный Синод Русской православной церкви объявил о полном разрыве евхаристического общения между Московским и Константинопольским патриархатами из-за предоставления автокефалии церкви Украины и отмене решения 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата."Принесение святынь есть действие, совершаемое по совместной договоренности двух Церквей или их отдельных епархий. Сомневаюсь, что в ближайшее время о таких договоренностях можно говорить в отношении Константинопольской церкви", — пояснил Волков.Для верующих, входящих в состав РПЦ, разрыв отношений между патриархатами означает, что они не смогут участвовать в богослужениях и причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Но поклоняться святыням в храмах Константинополя, включая обители Афона, прихожанам не запрещается."Решение нашего Синода означает невозможность общения в таинствах. Строго говоря, возможное принесение святынь сюда не включается", — уточнил "Интерфаксу" замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.Ранее в Россию с Афона привозились для поклонения такие святыни как Пояс Богородицы и Дары волхвов.