Санитары психоневрологической больницы № 5 в Магнитогорске избили
пожилого пациента. В учреждении уже проведено расследование.
Санитары психоневрологической больницы № 5 в Магнитогорске избили
пожилого пациента. В учреждении уже проведено расследование.
На кадрах можно заметить, как
медработник бросал в пенсионера тапком, а потом пинал его. За происходящим со
смехом наблюдал его коллега. Главврач психбольницы Александр
Беликов заверил, что в медучреждении уже создали специальную комиссию,
которая провела служебное расследование, передает телеканал . При этом он назвал сотрудников
подонками.
Однако
пока этих санитаров никто не уволил, поскольку один из них на больничном,
другой – в отпуске, а третьего и вовсе никак не могут разыскать. По словам
главврача, в случившемся виновато само руководство, поскольку происходит
текучка кадров.