Санитары психоневрологической больницы № 5 в Магнитогорске избили пожилого пациента. В учреждении уже проведено расследование.

Санитары психоневрологической больницы № 5 в Магнитогорске избилипожилого пациента. В учреждении уже проведено расследование.На кадрах можно заметить, какмедработник бросал в пенсионера тапком, а потом пинал его. За происходящим сосмехом наблюдал его коллега. Главврач психбольницы АлександрБеликов заверил, что в медучреждении уже создали специальную комиссию,которая провела служебное расследование, передает телеканал . При этом он назвал сотрудниковподонками.Однакопока этих санитаров никто не уволил, поскольку один из них на больничном,другой – в отпуске, а третьего и вовсе никак не могут разыскать. По словамглавврача, в случившемся виновато само руководство, поскольку происходиттекучка кадров.