Счетная палата РФ провела детальный анализ работы региональной Счетной палаты

Счетная палата РФ провела детальный анализ работы региональной Счетной палатыСчетная палата России провела детальный анализ работы региональной Счетной палаты и обратила внимание на неактуальность некоторых решений. Выяснилось, что в законе о Счетной палате области не определили порядок включения в план работы поручения ЗакСобрания и запросы Губернатора.Так, например, в отчете Счетной палаты РФ сообщили, что проверка расходов средств на реализацию региональной госпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-16 годы» запланирована в 2018 году. А обращение по ней поступило еще 2 года назад.«Есть случаи, когда, несмотря на повторные обращения ЗакСобрания, мероприятия проводились спустя несколько лет, что на наш взгляд ставит под сомнение актуальность результатов таких мероприятий», - отметил в ходе выступления на Коллегии аудитор Александр Жданьков.В региональной Счетной палате оправдались, что вопрос проверки дотаций НКО не носил характер поручения. В органе по предложению ЗакСобрания нашли время изучить этот вопрос. Однако на фоне проводимой работы по контролю за действительно большими расходами, расходы на НКО совсем незначительны. По данным ведомства, вместе с поддержкой спортивных клубов на поддержку НКО ушло около 30 миллионов рублей.