В течение нескольких дней семь школьников из Невского района Санкт-Петербурга были госпитализированы с отравлением парами ртути.

В течение нескольких дней семь школьников из Невского района Санкт-Петербурга были госпитализированы с отравлением парами ртути, передает ТАСС.Как сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, их состояние удовлетворительное, тяжелых нет.28 сентября рядом ученики начальных классов школы № 339 играли с найденной бутылкой с ртутью на площадке скейтпарка. О ЧП стало известно спустя несколько дней после госпитализации нескольких детей.В ходе обследования территории специалисты выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) паров ртути для атмосферного воздуха на школьной лестнице с первого по четвертый этаж до 1,7 раз, а в кабинете № 26 — до двух раз. Самое большое превышение ПДК — в 30 раз — обнаружено на площадке скейтпарка.Доступ обучающихся и сотрудников в загрязненные помещения запрещен. Управление Роспотребнадзора по городу контролирует ситуацию.Ведется демеркуризация загрязненных помещений и грунта на площадке, запланирован демонтаж оборудования скейтпарка.Занятия в школе не отменяли. Региональная полиция и городская прокуратура проводят проверки по факту происшествия.