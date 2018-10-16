Патриарх Сербский Ириней выразил надежду на то, что все поместные Православные церкви вслед за Русской укажут патриарху Варфоломею на катастрофичность его решений по Украине. Он подчеркнул, что Константинополь не имел права признавать раскольническую церковь.

Действия Константинополя на Украине осудит весь православный мир. Такое мнение высказал патриарх Сербский Ириней.Как сообщает "Интерфакс", он подчеркнул, что сейчас вся Церковь и Вселенский патриарх находятся в искушении. Предстоятель назвал признание раскольнических организаций на Украине и предоставление им автокефалии катастрофичным решением."Принимать решение, учинять нечто, на что он не имеет права: признавать раскольническую церковь и даже давать ей автокефалию", — заявил патриарх Ириней.Он верит, что "все Церкви укажут, насколько это катастрофическое решение, чтобы избежать самого катастрофического церковного разделения". "Надеемся, Господь спасет нас от этого искушения", — резюмировал священник.На прошлой неделе Константинопольский патриархат отменил анафему и все запреты, наложенные РПЦ на лидера самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета, и решил предоставить автокефалию церкви на Украине. Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Также было отменено действие соборной грамоты 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.15 октября Священный Синод РПЦ, который состоялся в Минске, постановил разорвать отношения с Константинополем. Теперь верующие РПЦ не смогут участвовать в богослужениях и причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Например, не смогут молиться на горе Афон.Между тем глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь сделала все, чтобы избежать разрыва с Константинополем. По его словам, решение о прекращении отношений между двумя церквями делает невозможным дальнейшие совместные богослужения. В частности, верующие русской православной церкви не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Как отметил Легойда, в РПЦ надеются, что решения, принятые в Константинополе, будут пересмотрены, передает "Россия 24".