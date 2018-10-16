Режиссер Евгений Звездаков снял биографическую драму о жизни
Светланы Аллилуевой. Сериал Светлана создан по мемуарам наследницы Генералиссимуса.
Режиссер Евгений Звездаков снял биографическую драму о жизни
Светланы Аллилуевой. Сериал "Светлана" создан по мемуарам наследницы Генералиссимуса.
Многие думали, что дочь руководителя СССР
жила, как в сказке. Однако как стало известно через много лет, ее жизнь нельзя
было назвать счастливой. Об испытаниях, выпавших на долю "кремлевского ребенка",
и рассказывается в сериале "Светлана".
Картина стартовала 15 октября. Сюжет киноленты охватывает такие периоды
жизни Светланы, как учеба в школе, первые любовные отношения, два брака,
рождение детей и отъезд из Советского Союза.
Иосиф Сталин, который
заставлял трепетать миллионы, оставался прежде всего для Светланы любимым отцом,
хотя относился к ней очень строго.
Подробно о своих переживаниях
Светлана написала в мемуарах "Двадцать писем к другу", на которых и был основан
сценарий сериала. Роль Аллилуевой сыграла Виктория Романенко из театра
"Современник". По словам режиссера сериала, у Светланы есть интеллект и
чертовщинка во взгляде, да и характер прекрасно сочетался с образом дочери отца
народов.
Роль самого Иосифа Сталина сыграл Сергей Колтаков. Чтобы сделать
актера в сериале "Светлана" похожим на вождя народов, пришлось
использовать сложный пластический грим. Фамилии некоторых персонажей создатели
фильма о дочери Сталина умышленно изменили.