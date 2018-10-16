Режиссер Евгений Звездаков снял биографическую драму о жизни Светланы Аллилуевой. Сериал Светлана создан по мемуарам наследницы Генералиссимуса.

Режиссер Евгений Звездаков снял биографическую драму о жизниСветланы Аллилуевой. Сериал "Светлана" создан по мемуарам наследницы Генералиссимуса.Многие думали, что дочь руководителя СССРжила, как в сказке. Однако как стало известно через много лет, ее жизнь нельзябыло назвать счастливой. Об испытаниях, выпавших на долю "кремлевского ребенка",и рассказывается в сериале "Светлана".Картина стартовала 15 октября. Сюжет киноленты охватывает такие периодыжизни Светланы, как учеба в школе, первые любовные отношения, два брака,рождение детей и отъезд из Советского Союза.Иосиф Сталин, которыйзаставлял трепетать миллионы, оставался прежде всего для Светланы любимым отцом,хотя относился к ней очень строго.Подробно о своих переживанияхСветлана написала в мемуарах "Двадцать писем к другу", на которых и был основансценарий сериала. Роль Аллилуевой сыграла Виктория Романенко из театра"Современник". По словам режиссера сериала, у Светланы есть интеллект ичертовщинка во взгляде, да и характер прекрасно сочетался с образом дочери отцанародов.Роль самого Иосифа Сталина сыграл Сергей Колтаков. Чтобы сделатьактера в сериале "Светлана" похожим на вождя народов, пришлосьиспользовать сложный пластический грим. Фамилии некоторых персонажей создателифильма о дочери Сталина умышленно изменили.