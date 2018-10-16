Ксения Собчак является хорошей подругой экс-супруги Сергея Шнурова – Матильды. Поговаривают, что телеведущая покрывала похождения жены солиста группы “Ленинград”.

Ксения Собчак является хорошей подругой экс-супруги Сергея Шнурова – Матильды. Поговаривают, что телеведущая покрывала похождения жены солиста группы “Ленинград”.На днях стало известно, что Матильда встречается с состоятельным ресторатором из Питера Сергеем Шпонькой. Влюбленных застукали в аэропорту Пулково. Они нежно обнимали друг друга и непринужденно общались, пока очевидец исподтишка записывал их на камеру мобильного.Ролик моментально распространился в Сети. Поначалу имя спутника экс-супруги Шнурова никто не знал. Однако светская львица Божена Рынска опознала в представительном мужчине своего приятеля.Как выяснилось, новый ухажер Матильды большой друг Ники Белоцерковской и Петра Аксенова и Ксении Собчак. Ходят слухи, что бывшую жену певца и ресторатора познакомила именно последняя. В Сети даже пишут, что Матильда, будучи замужем, уже тесно общалась с приятелем Ксении, мол, телеведущая не могла не знать, что у супруги солиста “Ленинград” зреют отношения на стороне.К слову эти сплетни не вяжутся с поведением Собчак сразу после появления информации о расставании супругов. Тогда теледива во всю пыталась помирить Шнуровых, по крайней мере так казалось со стороны. Во время одного из выступлений "Ленинграда" Ксения вылезла на сцену и публично попросила музыканта сойтись с женой. Певец поспешил перевести неуместную просьбу в шутку.