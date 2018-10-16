Сооснователь Microsoft и один из богатейших людей планеты, предприниматель Пол Аллен скончался в США на 66-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба принадлежавшей ему компании Vulcan Inc.

Сооснователь Microsoft и один из богатейших людей планеты, предприниматель Пол Аллен скончался в США на 66-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба принадлежавшей ему компании Vulcan Inc.Аллен, с детства увлекавшийся электроникой, познакомился с Биллом Гейтсом на школьных занятиях по программированию. В 1975-м они основали Microsoft, условившись, что Гейтсу достанется 64 процента акций, а Аллену — 36 процентов. к концу 20018-го, по данным Forbes, он занимал 44-е место в глобальном списке богатейших людей с состоянием, оценивающимся более чем в 20 млрд долларов.Аллен покинул компанию в 1983-м, когда у него впервые диагностировали онкологическое заболевание, которое он позднее победил. Сохранив за собой место в совете директоров и часть акций, Аллен занялся венчурными инвестициями и благотворительностью. Ему принадлежали две профессиональные спортивные команды: футбольная "Сиэтл Сихокс" и баскетбольная "Портленд Трэйлблейзерс". Также он увлекался музыкой и играл на электрогитаре.Vulcan Inc. инвестировала, в том числе, в исследования в области искусственного интеллекта и других передовых технологий. Также компания вкладывала деньги в организации культуры Сиэтла и финансировала благоустройства некоторых городских районов. пишет CNBC.О том, что у него вновь выявили рак — неходжкинскую лимфому — Аллен сообщил в начале октября. Ранее он лечился от этого заболевания в 2009-м.