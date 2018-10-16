Злоумышленник, используя специальные приборы, открывал автомобили, после чего заводил их и уезжал...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО задержали 41-летнего приезжего, подозреваемого в серии автомобильных краж», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Раменки и Внуково г. Москвы поступили несколько заявлений от граждан об угонах дорогостоящих автомобилей иностранного производства. Общий материальный ущерб составил около 17 миллионов рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник, используя специальные приборы, открывал автомобили, заводил их и уезжал. Похищенные машины он продавал, а денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.Следственными отделениями ОМВД России по району Внуково и Раменки г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейские устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного, а также возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39