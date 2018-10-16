В российский прокат выходит новая комедия СуперБобровы-2. Народные мстители. В центре событий снова оказалось семейство Бобровых, где каждый обладает удивительными суперспособностями. Приключения героев на грани фантастики сопровождаются целым набором удивительных спецэффектов.

В российский прокат выходит новая комедия "СуперБобровы-2. Народные мстители". В центре событий снова оказалось семейство Бобровых, где каждый обладает удивительными суперспособностями. Приключения героев на грани фантастики сопровождаются целым набором удивительных спецэффектов. Одной из первых фильм посмотрела Дарья Окунева.Семейка супергероев-недотеп возвращается на большой экран. Бобровы сохранили свои невероятные способности, но перешли на сторону добра.Теперь они телепортируются, летают и воскресают не для того, чтобы ограбить банк, а для того, чтобы задержать грабителей."Мы всегда имеем в виду, что если у тебя есть какие-то сверхспособности, ты должен их использовать во благо, а в первом фильме они этого не использовали. И это был такой недочет", — объясняет замысел режиссер фильма Дмитрий Дьяченко.А еще у Бобровых появятся конкуренты — Шишкины. Тоже сверхлюди. Мать одним чихом сносит стены."Это очень смешно, когда "апчхи", и рушится все. Хотела бы я обладать такой способностью немножечко", — говорит заслуженная артистка России Елена Валюшкина.А сын — в буквальном смысле — наэлектризован до предела."Я просто напрягался, делал страшное лицо в определенный момент, а пиротехники мне помогали и добавляли взрывы", — рассказал актер Роман Курцын.В центре сюжета — классический любовный треугольник. За сердце Светки-невидимки развернется борьба не на жизнь, а на смерть."Появится любовь, не только у меня, но у всех персонажей. Больше отношений, больше любви, больше семьи", — поделилась актриса Оксана Акиньшина.Режиссер фильма — автор удачно прошедшего в прокате "Последнего богатыря" - продолжает экспериментировать с темой волшебства. Под масками супергероев узнаются знакомые с детства сказочные персонажи — от Ивана-дурака до Хозяйки Медной горы.Фильм стал последней работой Владимира Толоконникова. Артист, сыгравший в картине Кощея Бессмертного, не дожил до конца съемок."Он играл человека, деда, который постоянно воскресал, его нельзя было никак убить — бессмертный дед, но в жизни мы не супермены, и в жизни у нас ни у кого таких способностей нет", — сказал актер Павел Деревянко.Грустный и смешной, захватывающий и трогательный — фильм о простых русских супергероях из глубинки в кино уже в эту субботу, 20 октября.