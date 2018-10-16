Дональда Трампа раскритиковали за то, что он бросил жену под
дождем. Президент США повел себя совсем не по-джентельменски по отношению к
Меланье.
Дональда Трампа раскритиковали за то, что он бросил жену под
дождем. Президент США повел себя совсем не по-джентельменски по отношению к
Меланье.
В Сети активно обсуждают видео, на котором американский
президент беседует с журналистами, стоя под зонтом.
Рядом с непокрытой головой мокнет
под дождем его супруга. Через некоторое время Дональд и Меланья направляются к вертолету,
однако президент по-прежнему держит зонт только над собой.
Пользователи Twitter раскритиковали Дональда Трампа и выдвинули несколько версий
его поступка.
"Боится прическу испортить", "Это все русские
виноваты", "Настоящий джентльмен" написали в комментариях к
видео.
В феврале этого года Трамп уже оставлял под дождем свою жену
Меланью и сына Бэррона. А в апреле президент США, не справился с зонтом,
вывернутым наизнанку порывом ветра.