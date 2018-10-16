Дональда Трампа раскритиковали за то, что он бросил жену под дождем. Президент США повел себя совсем не по-джентельменски по отношению к Меланье.

Дональда Трампа раскритиковали за то, что он бросил жену поддождем. Президент США повел себя совсем не по-джентельменски по отношению кМеланье.В Сети активно обсуждают видео, на котором американскийпрезидент беседует с журналистами, стоя под зонтом.Рядом с непокрытой головой мокнетпод дождем его супруга. Через некоторое время Дональд и Меланья направляются к вертолету,однако президент по-прежнему держит зонт только над собой.Пользователи Twitter раскритиковали Дональда Трампа и выдвинули несколько версийего поступка."Боится прическу испортить", "Это все русскиевиноваты", "Настоящий джентльмен" написали в комментариях квидео.В феврале этого года Трамп уже оставлял под дождем свою женуМеланью и сына Бэррона. А в апреле президент США, не справился с зонтом,вывернутым наизнанку порывом ветра.