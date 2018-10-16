Проверили работу городского общественного транспорта. Сегодня представители городской администрации в 7.30 утра неожиданно появились на остановке Улица Тихонравова. Чиновники оранжевого дома в последнее время стали получать больше жалоб от горожан на работу автобусов. Правда, чаще всего, это претензии без конкретики, что всегда плохо, говорят в мэрии. Именно поэтому сегодня было решено проверить, кто как работает, с каким интервалом подъезжает к остановкам и хватает ли людям места в общественном транспорте.

Проверили работу городского общественного транспорта. Сегодня представители городской администрации в 7.30 утра неожиданно появились на остановке "Улица Тихонравова". Чиновники оранжевого дома в последнее время стали получать больше жалоб от горожан на работу автобусов. Правда, чаще всего, это претензии без конкретики, что всегда плохо, говорят в мэрии. Именно поэтому сегодня было решено проверить, кто как работает, с каким интервалом подъезжает к остановкам и хватает ли людям места в общественном транспорте. Что из этого вышло, мы расскажем в выпуске новостей в 19.30. Но уже известно, что это не последний мониторинг городских властей. Изучить ситуацию с общественным транспортом планируют пристально..