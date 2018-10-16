У участницы шоу Топ-модель по-русски Арины Перчик произошло несчастье, которым она поделилась на своей странице в Instagram. Бывший возлюбленный забрал у девушки пятимесячную дочку.

У участницы шоу"Топ-модель по-русски" Арины Перчик произошло несчастье, которым она поделиласьна своей странице в Instagram. Бывший возлюбленный забрал у девушки пятимесячнуюдочку.Покинув популярный телепроект,Арина стала работать моделью по всему миру. Перчик предпочитает нераспространяться о личной жизни, поэтому о том, что она стала матерью, зналиочень немногие. Об отце ребенка модели ничего не известно.16 октября девушкаопубликовала несколько видеороликов, в которых пожаловалась, что экс-избранникотобрал у нее малышку. "Три дня уже я стою под окнами отца своего ребенка… Намои попытки ее увидеть или забрать он отвечает отказом. Ребенок находится смоей бывшей домработницей, которая никак не компетентна в вопросах воспитаниядетей", – заявила 27-летняя модель, добавив, что уже обратилась в полицию.Позже Перчик эмоциональновыразила свое негодование от сложившейся ситуации в Stories. Она не понимает,как можно забрать ребенка у матери. "Она находится сейчас с теткой, которой явообще не доверяю! Ее нужно правильно кормить, давать лекарства, ухаживать", —рыдая, рассказала модель.Арина Перчик родом изТольятти. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. В Москву девушкапереехала, бросив третий курс экономического факультета, по приглашению модельногоагентства.В столице Арина сталавостребованной моделью и встретила любовь – 44-летнего бизнесмена, которыйподарил ей автомобиль. В 2011 году Перчик прошла кастинг напроект "Топ-модель по-русски".