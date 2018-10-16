У участницы шоу
Топ-модель по-русски Арины Перчик произошло несчастье, которым она поделилась
на своей странице в Instagram. Бывший возлюбленный забрал у девушки пятимесячную
дочку.
У участницы шоу
"Топ-модель по-русски" Арины Перчик произошло несчастье, которым она поделилась
на своей странице в Instagram. Бывший возлюбленный забрал у девушки пятимесячную
дочку.
Покинув популярный телепроект,
Арина стала работать моделью по всему миру. Перчик предпочитает не
распространяться о личной жизни, поэтому о том, что она стала матерью, знали
очень немногие. Об отце ребенка модели ничего не известно.
16 октября девушка
опубликовала несколько видеороликов, в которых пожаловалась, что экс-избранник
отобрал у нее малышку. "Три дня уже я стою под окнами отца своего ребенка… На
мои попытки ее увидеть или забрать он отвечает отказом. Ребенок находится с
моей бывшей домработницей, которая никак не компетентна в вопросах воспитания
детей", – заявила 27-летняя модель, добавив, что уже обратилась в полицию.
Позже Перчик эмоционально
выразила свое негодование от сложившейся ситуации в Stories. Она не понимает,
как можно забрать ребенка у матери. "Она находится сейчас с теткой, которой я
вообще не доверяю! Ее нужно правильно кормить, давать лекарства, ухаживать", —
рыдая, рассказала модель.
Арина Перчик родом из
Тольятти. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. В Москву девушка
переехала, бросив третий курс экономического факультета, по приглашению модельного
агентства.
В столице Арина стала
востребованной моделью и встретила любовь – 44-летнего бизнесмена, который
подарил ей автомобиль. В 2011 году Перчик прошла кастинг на
проект "Топ-модель по-русски".