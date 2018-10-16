Люди, которые росли в окружении домашних библиотек и много читали, имеют сразу несколько преимуществ в будущем.

Всем известно, что чтение книг – не только увлекательное, но и невероятное полезное занятие, особенно для детей. Учёные доказали, книги помогают дошкольникам лучше запоминать слова, а также развивают когнитивные навыки.Теперь же учёные выяснили, каковы долгосрочные эффекты от чтения книг в детстве.Ведущий автор исследования Джоанна Сикора (Joanna Sikora) из Австралийского национального университета вместе с коллегами проанализировала огромный массив данных и пришла к выводу, что люди, которые росли в окружении домашних библиотек и много читали, имеют несколько важных преимуществ.Специалисты уточняют, что использовали данные, полученные в рамках "Программы международной оценки компетенций взрослых" (PIAAC). Информация была собрана в 31 стране мира в период с 2011 по 2015 год.В рамках проекта более 160 тысяч участников в возрасте от 25 до 65 лет заполняли анкеты, где указывали, сколько книг было в домах, где они выросли. Также добровольцы проходили различные тесты на оценку грамотности, математических способностей и информационно-коммуникативных навыков.Усреднённое количество книг, указанных участниками, составило 115, однако этот показатель варьировался в зависимости от страны. К примеру, в Норвегии, Швеции и Чехии дети росли в окружении более 200 книг, а вот в Чили, Сингапуре и Турции в домах было менее 60 книг.Анализ данных показал, что чем больше книг окружало ребёнка, тем лучше были его навыки по всем трём позициям, указанным выше. Самые высокие уровни демонстрировали любители чтения, домашние библиотеки которых насчитывали порядка 350 книг.Отмечается, что связь высокого уровня грамотности и любви к чтению очевидна. А вот развитие математических и информационно-коммуникативных способностей – не столь явное преимущество, о котором не знают многие родители. Между тем эти навыки были намного лучше развиты у людей, которые выросли в домах, где было даже около 80 книг."Как и ожидалось, образование участников, профессиональный статус и чтение в домашних условиях являются сильными прогностическими параметрами превосходной грамотности почти повсеместно. Но респонденты явно выигрывают ещё больше", — отметила Сикора в интервью The Guardian.По её словам, подростки, выросшие среди домашних библиотек, ещё до окончания школы имеют примерно такой же уровень трёх полезных навыков, как и выпускники университетов, которые мало читали в детстве. Это дополнительное преимущество от так называемого домашнего чтения, которое дополняет навыки, полученные в рамках школьного и профессионального образования.Раннее знакомство с книгами в родительском доме имеет значение, потому что книги являются неотъемлемой частью процедур и практик, которые повышают жизненные познавательные способности, заключают исследователи в научной статье, опубликованной в журнале Social Science Research.Кстати, по их мнению, повсеместный переход к чтению с цифровых носителей в будущем может уменьшить полезные эффекты, которые оказывает чтение печатных книг (не говоря о других последствиях, например, нарушении сна). Однако пока что подобных тенденций не наблюдается. Вероятно, в этой области потребуется провести больше научных работ, чтобы сравнить преимущества печатных и цифровых носителей.Напомним, ранее исследователи рассказали о хитром способе подтолкнуть детей к чтению книг. Также авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что чтение помогает справиться с хронической болью и продлевает жизнь.