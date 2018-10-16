Кетодиета повышает когнитивные способности живых существ и уменьшает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний, сообщают ученые из Кентуккийского университета в статье на сайте MedicalXpress. Они провели опыты на мышах, но считают, что полученные результаты можно отнести и к человеческому организму.

Кетодиета повышает когнитивные способности живых существ и уменьшает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний, сообщают ученые из Кентуккийского университета в статье на сайте MedicalXpress. Они провели опыты на мышах, но считают, что полученные результаты можно отнести и к человеческому организму.Кетогенная диета – это низкоуглеводная диета, в которой присутствует много жиров и умеренное количество белков. Специалисты считают, что такая диета оказывает положительное влияние на мозговое кровоснабжение и гематоэнцефалический барьер, защищающий центральную нервную систему от токсинов и различных микроорганизмов имунной системы, находящихся в крови.Ученые поставили эксперимент на мышах в возрасте 12-14 недель. Животные были разделены на две группы, в каждой из которых было девять особей. Первую группу посадили на кетодиету, а второй группе давали обычный корм. Через 4 месяца исследователи заметили, что у мышей, которые питались жирной пищей, улучшился баланс микрофлоры кишечника, уменьшился уровень сахара в крови, увеличилось мозговое кровообращение. Более того, у них снизился риск развития болезни Альцгеймера.Ранее американские ученые признали кетодиету самой эффективной схемой питания. Ограничив употребление углеводов, человек сжигает лишний жир и сохраняет мышечную массу. Эта диета, отмечают исследователи, помогает укрепить здоровье костей и сохраняет мозг в состоянии "повышенной" готовности к решению сложных задач.