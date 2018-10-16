С 3 сентября ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» продлевает действие спецпредложений и увеличивает возможную выгоду при покупке Chevrolet NIVA.

С 3 сентября ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» продлевает действие спецпредложений и увеличивает возможную выгоду при покупке Chevrolet NIVA.

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Максимальная выгода для клиента достигается сложением действия программ «Трейд-ин» и «Скидка при покупке Chevrolet NIVA в кредит»:

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— 64 000 руб. для комплектации L цвета «Жидкое серебро»;

— 60 000 руб. для всех остальных комплектаций/цветов.

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По-прежнему можно воспользоваться и одной из выбранных программ. В этом случае скидка составит:

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— 30 000 руб. при сдаче автомобиля в трейд-ин официальному дилеру;

— 30 000 руб. при покупке автомобиля в кредит через банки-партнеры: ПАО «ВТБ», ПАО «Совкомбанк», ООО «Сетелем Банк».

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Действие перечисленных спецпредложений распространяется на физические и юридические лица, приобретающие Chevrolet NIVA в сентябре 2018 г.

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Срок действия акции — до 30 сентября 2018 г. включительно.

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С условиями действующих программ можно ознакомиться по ссылке "Акции и спецпредложения".

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Подробная информация в салоне официального дилера Автоцентр-Владимир на Рокадной.

Звоните по телефону (4922) 43-17-77, 8(904)593-50-59 или сразу же приезжайте к нам на Электрозаводская д.6-А. Наши менеджеры с удовольствием ответят на все Ваши вопросы.