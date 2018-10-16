Увеличение акциза на бензин с 2019 года в полтора раза может вновь привести к резкому росту цен на топливо, предупреждает Счетная палата России. Такое заключение аудиторы палаты дали на проект российского федерального бюджета на 2019-2021 годы.

Увеличение акциза на бензин с 2019 года в полтора раза может вновь привести к резкому росту цен на топливо, предупреждает Счетная палата России. Такое заключение аудиторы палаты дали на проект российского федерального бюджета на 2019-2021 годы.Возглавляемое Алексеем Кудриным ведомство напомнило, что акциз на бензин пятого класса с 1 января 2019 года повышается с 8213 рублей до 12 тысяч 314 рублей за тонну. Резкий рост акциза связан с тем, что в 2018 году правительство снижало ставки акцизов, поясняет РИА Новости. Это как раз проводилось для того, чтобы сдержать рост цен на топливо. С 1 июня акцизы на бензин были снижены на 3 тысячи рублей, а на дизельное топливо – на 2 тысячи рублей. Кроме того, Белый дом с 1 июля отказался от планов повысить акцизы на 679 рублей за тонну для бензина и на 593 рубля – на дизель. Это понизило цены на моторное топливо на 0,2 процента в июле и на 0,3 процента в августе. Но этого недостаточно для компенсации опережающего роста цен. С начала года по июль они увеличились на 8,8 процента.Правительство рассчитывает, что в связи с проведением налогового маневра, скачка цен на бензин не произойдет. По мнению Счетной палаты, для этого надо принять дополнительные компенсационные и сдерживающие меры.С середины апреля, когда бензин стоил 40 рублей за литр, до начала июня топливо подорожало до 43 рублей. Правительство Дмитрия Медведева договорилось с нефтяными компаниями, что в обмен на снижение топливных акцизов на время выработки решений о поддержке отрасли цены будут зафиксированы на уровне 30 мая.Однако сейчас цены на заправках на бензин находятся уже на уровне 50 рублей за литр.Завершающий этап налогового маневра в российской нефтянке начнется с 1 января 2019 года. В нем предусмотрена демпфирующая компонента в обратном акцизе на нефть для переработки. Также правительство может вводить 60-процентные пошлины на нефть, если цена на черное золото на мировых рынках меняется более чем на 15 процентов.