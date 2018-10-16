16.10.2018

2018-10-16 20:40:57

В Челнах мужчина набросился на соседа с ножом из-за неправильной парковки

В Набережных Челнах местного жителя подозревают в нанесении десяти ножевых ранений своему соседу. В данный момент злоумышленник задержан.



По предварительной информации, нападавший конфликтовал с жильцами дома из-за неправильной парковки во дворе. После очередного замечания мужчина достал нож и нанес десять ударов оппоненту. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, передает .