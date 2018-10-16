Проект федерального бюджета на 2019 и 2021 годы, как ожидается, будет принят Госдумой до конца ноября, а пока на Охотном Ряду продолжается активное обсуждение параметров главного финансового закона страны. О ходе рассмотрения документа рассказал глава профильного комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Проект федерального бюджета на 2019 и 2021 годы, как ожидается, будет принят Госдумой до конца ноября, а пока на Охотном Ряду продолжается активное обсуждение параметров главного финансового закона страны. О ходе рассмотрения документа рассказал глава профильного комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Накануне,
15 октября, комитет рассмотрел проекты законов о бюджетах внебюджетных фондов.
В этих бюджетах нашли свое отражение и предложения президента по пенсионной
системе, и положения "майских" указов, подчеркнул Макаров.
Парламентарий
также сообщил, что накануне на заседании комитета прошло обсуждение "очень
важной части бюджетного пакета" – закрытых статей бюджета. "Поскольку очень
много спекуляций на эту тему, хочу сказать, что это расходы, связанные с обороной
и безопасностью страны, и все их самым внимательным образом рассмотрели представители
трех комитетов: по безопасности, по обороне и по бюджету и налогам, а также
всех четырех парламентских фракций", – отметил Макаров, уточнив, что комиссия
предложила поддержать проект федерального бюджета в первом чтении.
16
октября комитет по бюджету и налогам будет рассматривать основные параметры
федерального бюджета, а 17 октября профильные комитеты начнет рассматривать
государственные программы. "Нам предстоит рассмотреть каждую госпрограмму в
отдельности с тем, чтобы выяснить, насколько бюджет отвечает задачам
финансового обеспечения приоритетных национальных проектов, обозначенных в "майских"
указах президента", – отметил депутат.
По
его словам, особенно важно рассмотреть, как национальные проекты погружены в
государственные программы. "В последнее время неоднократно указывалось на
недостаточную эффективность механизма государственных программ, именно поэтому председатель
Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильным комитетам проанализировать
госпрограммы именно с точки зрения эффективности их реализации, того, как в них
будут работать средства, проходящие в рамках национальных проектов", -
резюмировал Андрей Макаров.