Проект федерального бюджета на 2019 и 2021 годы, как ожидается, будет принят Госдумой до конца ноября, а пока на Охотном Ряду продолжается активное обсуждение параметров главного финансового закона страны. О ходе рассмотрения документа рассказал глава профильного комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Проект федерального бюджета на 2019 и 2021 годы, как ожидается, будет принят Госдумой до конца ноября, а пока на Охотном Ряду продолжается активное обсуждение параметров главного финансового закона страны. О ходе рассмотрения документа рассказал глава профильного комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров.Накануне,15 октября, комитет рассмотрел проекты законов о бюджетах внебюджетных фондов.В этих бюджетах нашли свое отражение и предложения президента по пенсионнойсистеме, и положения "майских" указов, подчеркнул Макаров.Парламентарийтакже сообщил, что накануне на заседании комитета прошло обсуждение "оченьважной части бюджетного пакета" – закрытых статей бюджета. "Поскольку оченьмного спекуляций на эту тему, хочу сказать, что это расходы, связанные с оборонойи безопасностью страны, и все их самым внимательным образом рассмотрели представителитрех комитетов: по безопасности, по обороне и по бюджету и налогам, а такжевсех четырех парламентских фракций", – отметил Макаров, уточнив, что комиссияпредложила поддержать проект федерального бюджета в первом чтении.16октября комитет по бюджету и налогам будет рассматривать основные параметрыфедерального бюджета, а 17 октября профильные комитеты начнет рассматриватьгосударственные программы. "Нам предстоит рассмотреть каждую госпрограмму вотдельности с тем, чтобы выяснить, насколько бюджет отвечает задачамфинансового обеспечения приоритетных национальных проектов, обозначенных в "майских"указах президента", – отметил депутат.Поего словам, особенно важно рассмотреть, как национальные проекты погружены вгосударственные программы. "В последнее время неоднократно указывалось нанедостаточную эффективность механизма государственных программ, именно поэтому председательГосдумы Вячеслав Володин дал поручение профильным комитетам проанализироватьгоспрограммы именно с точки зрения эффективности их реализации, того, как в нихбудут работать средства, проходящие в рамках национальных проектов", -резюмировал Андрей Макаров.