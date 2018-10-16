Столкнулись сразу четыре автомобиля

Столкнулись сразу четыре автомобиляГлубокой ночью в Ковровском районе произошла страшная авария. От легковушки после столкновения с грузовиком остались лишь куски железа.По данным пресс-службы регионального МВД, ДПТ случилось на 248 километре автодороги М-7. 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21101», двигаясь со стороны Нижнего Новгорода в направлении Москвы, врезался в стоящий «ГАЗ 3302». Грузовик отбросило на стоящий впереди него «ВАЗ 21103». От силы удара легковушка улетела на автомобиль Nissan.В происшествии пострадали водитель и 3 пассажира «ВАЗ-21101». Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать их из салона покореженного авто. Всех пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Другие участники аварии остались целы.В ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 человек и 5 единиц техники.