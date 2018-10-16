В Лондоне сегодня объявят обладателя Букеровской премии по литературе. Эту награду – одну из самых почётных в мире — вручают за произведения на английском языке.

В Лондоне сегодня объявят обладателя Букеровской премии по литературе. Эту награду – одну из самых почётных в мире — вручают за произведения на английском языке.В этом году за приз в размере около 66 тысяч долларов поборются шесть авторов романов из Великобритании, США и Канады.Председатель жюри премии уже заявил, что все книги, попавшие в короткий список, — это чудеса стилистической изобретательности, и выбрать победителя будет непросто.Кроме денежного приза, лауреат Букеровской премии автоматически получает приятный бонус – резкий рост продаж своего произведения по всему миру, передает "Россия 24".