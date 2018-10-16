На этот раз к популярной акции присоединился российский журналист, теле- и радиоведущий Юрий Богданов и его дети...

По инициативе Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве все больше известных людей поддерживают Всероссийский челлендж #НаучиРебенкаПДД, посвященный безопасности детей на дорогах.На этот раз к популярной акции присоединился российский журналист, теле- и радиоведущий Юрий Богданов и его дети – дочь Мария и сын Даниил.Вместе с малышами Юрий еще раз повторил, как правильно переходить проезжую часть и какие нормы безопасности следует при этом соблюдать, а также обратился к взрослым с просьбой обязательно научить своих детей безопасному поведению на дорогах.#ГосавтоинспекцияМосквы #родители #ребенок #цветыжизни#конкурс #ПДД #Москва #безопасность#дети #летниеканикулы #надежность#новости #фото #авто #ГИБДД #столица#улыбки #семья #самоеважное#самоедорогое #gibdd77 #Moscow #news #Петровка38 #МВДРоссии #шоубизнес #артист #творчество #селебрити #звездашоубизнеса #популярность #креатив #ПравилаДорожногоДвижения #дорогистолицыУправление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81