Знаковое событие для восстановления опустошенной войной Сирии. Там открылись сразу два пограничных перехода — на границе с Израилем и с Иорданией. Стратегические КПП Насиб и Кунейтра несколько лет находились в руках боевиков, которые использовали их для контрабанды оружия и наркотиков, препятствовали возвращению домой беженцев.

Знаковое событие для восстановления опустошенной войной Сирии. Там открылись сразу два пограничных перехода — на границе с Израилем и с Иорданией. Стратегические КПП "Насиб" и "Кунейтра" несколько лет находились в руках боевиков, которые использовали их для контрабанды оружия и наркотиков, препятствовали возвращению домой беженцев. Сегодняшнее событие было бы невозможно без российских военных и больших политических переговоров с участием российского президента.Заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал Сергей Кураленко и представители российской военной полиции лично встречают руководителей миссии ООН в регионе.Эти рукопожатия — финал большой работы, проделанной после освобождения провинции Эль Кунейтра от боевиков. Сирийские полицейские оборудовали пограничный переход в кратчайшие сроки.Мы видим, как машину ООН досматривают представители полиции Сирии. Представители властей, священнослужители, военные. Однако главные гости сегодня — друзы. Древний народ, разделенный сирийско-израильской границей."Эту долину мы называем Долиной Криков. Таким образом мы общаемся с родственниками через ряды колючей проволоки. У каждой нашей семьи есть родственники по ту сторону границы. Надеемся, что сможем ездить друг к другу ", — рассказывает Махмут, житель провинции Эль Кунейра.Обеспечивать безопасность на пограничном переходе сирийцам будет помогать и российская военная полиция. Именно ее подразделения сейчас несут службу на границе демилитаризованной зоны. Именно вслед за ними сюда после многолетнего перерыва вернулся и патруль ООН.Заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал Сергей Кураленко раскрывает нам детали проделанной работы. "Сначала провели совместное патрулирование с миссией ООН. Сирийская сторона восстановила патрулирование. Подписаны соответствующие документы", — рассказал он.Между тем, Сирия, после освобождения от боевиков, становится все более открытой — в прямом смысле слова. До границы отсюда всего пара сотен метров. Вон те постройки уже находятся на территории Иордании. Пропускной пункт "Насиб" освободили от боевиков в конце лета и сейчас через него в родную страну возвращаются беженцы, идут большие потоки коммерческих грузов, в которых так нуждается сегодня Сирия, возрождающаяся после войны.Восстановление этого экономически важного перехода Сирии также помогали и российские военные. Сирийские власти специально реконструировали и трассу, которая ведет от Насиба в Дамаск. Также как и дорогу, которая идет к границе Израиля.Торжественное открытие перехода в провинции Эль Кунейтра проходит под аплодисменты.Пожалуй впервые за семь лет ворота пропускающие в нейтральную зону – открыты, и машины ООН спокойно проезжают в сторону Израиля.