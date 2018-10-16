Возбуждено уголовное дело.

Участковым уполномоченным ОМВД России по Собинскому району в ходе проведения профилактических мероприятий выявлен очередной факт нарушения миграционного законодательства.Установлено, что в конце сентября текущего года 35-летняя жительница села Бабаево направила в отделение по вопросам миграции два уведомления о прибытии уроженцев одной из соседних республик с указанием места их проживания в своей комнате общежития в районном поселке. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам у женщины не было.В настоящее время отделом дознания в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).