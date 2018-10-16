В США разгорается новый скандал с утечкой данных. Бывший сотрудник Сената Джеймс Вульф признался, что давал ложные показания ФБР.

В США разгорается новый скандал с утечкой данных. Бывший сотрудник Сената Джеймс Вульф признался, что давал ложные показания ФБР.Занимая пост сотрудника службы безопасности спецкомитета по разведке, он передавал прессе информацию, не предназначенную для печати.По данным следствия, Вульф несколько лет поддерживал романтическую связь с корреспондентом из Buzz Feed и помог пассии с данными для статьи о помощнике Дональда Трампа Картере Пэйдже. Именно эта статья и стала поводом для расследования.Вульф снабжал секретными материалами и еще нескольких репортёров. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф 250 тысяч долларов. Приговор вынесут в конце декабря, сообщает "Россия 24".