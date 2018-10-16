Московский метрополитен опроверг информацию о том, что на всей Калужско-Рижской линии сломались светофоры, что привело к сбою в движении поездов.

Московский метрополитен опроверг информацию о том, что на всей Калужско-Рижской линии сломались светофоры, что привело к сбою в движении поездов.Как передает РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки, комментируя появившуюся ранее в Сети информацию о том, что на оранжевой ветке поезда идут с увеличенным интервалом из-за поломки светофоров по всей линии.Отмечается, что информация о выходе из строя всех светофоров на линии не соответствует действительности, и в действительности они неустойчиво работали лишь на перегоне от станции "Бабушкинская до станции "Медведково" – с 17.28 до 17.39 мск.В пресс-службе подчеркнули, что нормальный режим работы светофоров был быстро восстановлен, а движение поездов – введено в штатный график.