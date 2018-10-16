Согласно легенде, предмет поступил в музей от жителя Владимира, которому достался в наследство от бабушки

Согласно легенде, предмет поступил в музей от жителя Владимира, которому достался в наследство от бабушкиИстория старинного несессера до сих пор остается тайной. И тем она больше завораживает и интригует зрителей. Согласно легенде, предмет поступил в музей от жителя Владимира, которому достался в наследство от бабушки – вязниковской учительницы. Та в свою очередь получила его от тетки – провинциальной актрисы Ольги Удольской. Кем была эта служительница Мельпомены, чьи пальцы касались этой вещицы, – еще предстоит узнать.Несессер (от французского «необходимый») – специальный футляр или ящик с отсеками для предметов личного обихода. Несессеры появились в начале XVIII века и делились на карманные и настольные. Особенно удобным было использование компактного футляра или сундучка в долгом путешествии – с необходимыми принадлежностями для ухода за собой, вышивки или написания писем. Предметы, взятые в дорогу, убирались в деревянный ящик с отделениями внутри. На внутренней стороне крышки устанавливалось зеркало.Дорожный несессер из коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника (сам ящик не экспонируется) включает набор туалетных принадлежностей, среди которых различные стеклянные флаконы, стаканы и баночки для духов и пудры, крема и мыла, зубного порошка и щеток – их-то и можно увидеть на выставке. Серебряные крышки украшены резными завитками, образующими фигурный медальон-картуш, в котором при желании владелец мог поместить свою монограмму. Французские и русские пробирные клейма на крышках позволяют установить, что эти изделия были произведены во Франции в конце XIX века и ввезены в Россию через Санкт-Петербург.Особый отсек на передней стенке несессера предназначался для складного футляра-вставки с множеством ячеек для мелких предметов. В их число могли входить ножницы, пилки для ногтей, зубочистки, копоушки, щеточки для бровей, иглы и крючки, различные письменные принадлежности.Из множества предметов в футляре сохранились лишь несколько, в том числе металлический пинцет и держатель для пера с перламутровой ручкой, которые представлены на выставке.Место проведения:Суздаль, МК «Спасо-Евфимиев монастырь», экспозиция «Золотая кладовая».Время проведения:с 12 октября 2018 по 16 января 2019 года.