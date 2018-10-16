Злоумышленник, находясь в одном из баров, незаметно для окружающих совершил хищение личных вещей и денежных средств у двух посетительниц...

Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Тверскому району задержали подозреваемого в двух эпизодах кражи в помещении бара.В дежурную часть полиции обратилась 24-летняя жительница Подмосковья. Она сообщила, что в одном из баров на улице Большая Дмитровка у нее пропала сумка, в которой находился мобильный телефон и другие личные вещи.С аналогичным заявлением в полицию обратилась 30-летняя москвичка. Она находилась в том же самом баре по вышеуказанному адресу и в какой-то момент не обнаружила своей сумки, в которой были денежные средства и мобильный телефон.В результате оперативно-розыскных мероприятий недалеко от места происшествия полицейские задержали подозреваемого – 35-летнего приезжего мужчину. У него изъята часть похищенного.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-службы УВД по ЦАО(495) 600-15-61