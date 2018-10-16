Обвиненный в педофилии Михаил Фатеев оставил
перед уходом из жизни в СИЗО послание
в театр Роману Виктюку. Артист нацарапал его на маленьком клочке бумаги простым
карандашом.
Обвиненный в педофилии Михаил Фатеев оставил
перед уходом из жизни в СИЗО послание
в театр Роману Виктюку. Артист нацарапал его на маленьком клочке бумаги простым
карандашом.
Близкие и друзья Фатеева не верят ни в обвинения
против него, ни в то, что Михаил мог покончить с собой. В день смерти, 11 октября у арестованного
был адвокат, которого наняла семья. По словам юриста, подзащитный держался
бодро, съел шоколадку и попросил передать ему в тюрьму джинсы.
За время короткого свидания актер
успел написать письмо коллегам. Оно разошлось в закрытых чатах по всему
творческому коллективу. "Уважаемый Роман Григорьевич! Любимый театр. Простите
меня за те репутационные и... риски, которые вы терпите из-за меня… Несмотря ни
на что. Поверьте, я не виноват!!! Только здесь понимаешь. Насколько вы все
ценны для меня... спасибо. Надеюсь увидеть вас всех??? Верю в чудо!", -
цитирует текст послания артиста коллегам сайт
Фатеева поддержали
почти все коллеги, в том числе и худрук Роман Виктюк. Театр выделил в защиту
актера адвоката. Ведь все знали Михаила, как человека порядочного и доброго.
Напомним, 3 октября 2018 года
Михаил Фатеев был арестован по подозрению в
растлении несовершеннолетнего. По версии следствия, он познакомился на улице с
14-летним мальчиком, оставил ему визитку и пригласил на встречу. Затем мужчина
якобы слал подростку фото порнографического содержания. А 11 октября 44-летний актер покончил с собой в СИЗО.