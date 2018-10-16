Обвиненный в педофилии Михаил Фатеев оставил перед уходом из жизни в СИЗО послание в театр Роману Виктюку. Артист нацарапал его на маленьком клочке бумаги простым карандашом.

Обвиненный в педофилии Михаил Фатеев оставилперед уходом из жизни в СИЗО посланиев театр Роману Виктюку. Артист нацарапал его на маленьком клочке бумаги простымкарандашом.Близкие и друзья Фатеева не верят ни в обвиненияпротив него, ни в то, что Михаил мог покончить с собой. В день смерти, 11 октября у арестованногобыл адвокат, которого наняла семья. По словам юриста, подзащитный держалсябодро, съел шоколадку и попросил передать ему в тюрьму джинсы.За время короткого свидания актеруспел написать письмо коллегам. Оно разошлось в закрытых чатах по всемутворческому коллективу. "Уважаемый Роман Григорьевич! Любимый театр. Проститеменя за те репутационные и... риски, которые вы терпите из-за меня… Несмотря нина что. Поверьте, я не виноват!!! Только здесь понимаешь. Насколько вы всеценны для меня... спасибо. Надеюсь увидеть вас всех??? Верю в чудо!", -цитирует текст послания артиста коллегам сайтФатеева поддержалипочти все коллеги, в том числе и худрук Роман Виктюк. Театр выделил в защитуактера адвоката. Ведь все знали Михаила, как человека порядочного и доброго.Напомним, 3 октября 2018 годаМихаил Фатеев был арестован по подозрению врастлении несовершеннолетнего. По версии следствия, он познакомился на улице с14-летним мальчиком, оставил ему визитку и пригласил на встречу. Затем мужчинаякобы слал подростку фото порнографического содержания. А 11 октября 44-летний актер покончил с собой в СИЗО.