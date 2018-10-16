Компания Palm вернулась на рынок с 3-х дюймовым смартфоном-компаньоном. В устройстве используется операционная система Android 8.1 с адаптированным для небольшого экрана интерфейсом. Подробности – в программе Вести.net.

Компания Palm вернулась на рынок с 3-х дюймовым смартфоном-компаньоном. В устройстве используется операционная система Android 8.1 с адаптированным для небольшого экрана интерфейсом. Также по словам производителя в устройство установлен аккумулятор с достаточно небольшой емкостью и разработчики добавили в него режим энергосбережения, при котором смартфон выключает передатчики Wi-Fi и LTE и активирует их лишь при включенном экране.Компания Palm больше десяти лет была одним из лидеров мобильной электроники, более того она фактически создала этот рынок. Речь о так называемых наладонниках КПК, то есть компактных персональных компьютерах. Будучи лидером на границе веков Palm очень долго не могла представить многозадачную операционную систему, а когда webOS, операционка на базе Linux, все же вышла в 2009 году, было уже поздно. Мобильный рынок брали штурмом смартфоны Apple и Android. Подробности – в программе 33Live.Runet.