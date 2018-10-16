Принцесса Евгения в бешенстве из-за беременности Меган Маркл. Внучка Елизаветы II уверена, что американка специально портит ей жизнь.

Принцесса Евгения в бешенстве из-за беременности Меган Маркл. Внучка Елизаветы II уверена, что американка специально портит ей жизнь.Отношения принцессы и актрисы не заладились с самого начала. Евгения как и большинство членов королевской семьи была против союза Гарри с простолюдинкой.Когда же из-за свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Евгении пришлось перенести свое торжество, она и вовсе обозлилась на кузена и его пассию. Настоять на своем и венчаться весной принцесса не смогла из-за уважения к бабушке. Зато накручивать себя и истерить Евгении никто не запрещал.С мая принцесса копила обиду на новую родственницу и в итоге взорвалась в самый неподходящий момент – на собственной свадьбе. Евгения не смогла сдержать эмоций, когда в самый важный для нее день Меган Маркл перетянула все внимание на себя, объявив, что в скором времени подарит принцу Гарри наследника.Как рассказали изданию RadarOnline присутствовавшие на торжестве, внучка Елизаветы II закатила скандал. "Евгения пришла в ярость и выбежала из зала. принцессе понадобилось время, чтобы прийти в себя и вернуться к гостям. Ей кажется, что Меган специально украла ее праздник, выбрав самый особенный для нее день", – заявили источники британского таблоида.Напомним, 28-летняя внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж 12 октября. Ее избранником стал 32-летний Джек Бруксбэнк. Свадебная церемония состоялась в Виндзорском замке при участии множества гостей. В тот же день Меган Маркл и принц Гарри рассказали родственникам, что ждут ребенка.