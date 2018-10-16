Вы можете сообщить о нарушениях графиков движения и о качестве работы экипажа

Вы можете сообщить о нарушениях графиков движения и о качестве работы экипажаЗа последнее время во Владимире значительно поменялась система общественного транспорта. Горожане не до конца не привыкли к новым маршрутам, а транспортные компании иногда еще допускают ошибки.По распоряжению Андрея Шохина, с 16 октября в городском отделе транспорта и связи открыли «горячую линию» по качеству работы общественного транспорта. Специалисты принимают все замечания и жалобы жителей по телефону: 53-31-35.Если у владимирцев возникнут претензии к работе общественного транспорта, необходимо будет сообщить номер маршрута, примерное время и место нарушения. Вы можете сообщить о нарушениях графиков движения, о несоблюдении чистоты в салонах, и, конечно же, о качестве работы экипажа.