На высоте 3-х метров он был без страховки с защитной каски

На высоте 3-х метров он был без страховки с защитной каскиВо Владимире произошла трагедия. Во время демонтажа рекламного щита на Суздальском проспекте погиб рабочий. Он упал с автовышки.После случившегося выяснилось, что техника, на которой выполнялись работы, практически не пригодна для эксплуатации. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека возбуждено уголовное дело.По информации регионального СледКома, для демонтажа рекламного щита руководство ООО «Маяк» оплатило частному лицу аренду автовышки. На объект отправили двух работников. Демонтаж они производили на высоте 3-х метров. Мужчины были без страховки и защитных касок.Неожиданно корзина сорвалась со стрелы вышки. 43-летний рабочий упал на землю. С травмами различной тяжести его госпитализировали, но через короткое время он умер.При осмотре автовышки было обнаружено много трещин и следов коррозии металла как раз в том месте, где корзина отломилась от подъемника. Также на подъемнике и корзине заметны следы некачественного ремонта.Сейчас сотрудники СледКома определяют степень ответственности 67-летнего владельца автовышки за трагедию. Также оцениваются и действия ООО «Маяк» из-за нарушения правил охраны труда и техники безопасности.Расследование уголовного дела продолжается.