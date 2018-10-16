Мужчина незаконно проникал в квартиры и похищал ценные вещи, денежные средства и продукты питания. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 60 тысяч рублей.

В сентябре текущего года в ходе розыскных мероприятий оперативными сотрудниками УМВД России по городу Владимиру на территории областного центра задержан 38-летний уроженец Ростовской области. Мужчина подозревается в совершении серии краж из квартир.Полицейскими установлено, что фигурант незаконно проникал через незапертые окна и форточки в квартиры, расположенные на первых этажах жилых зданий и похищал ценные вещи, бытовую технику и продукты питания.Суммарный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 60 тысяч рублей.Свою вину задержанный полностью признал, пояснив, что похищенное продавал, а вырученные денежные средства тратил на собственные нужды.В отношении фишуранта следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).