Каждое выступление артистов станет незабываемым событием

Каждое выступление артистов станет незабываемым событиемС октября 2018 по июнь 2019 года на музейных площадках Владимира, Суздаля, Гусь-Хрустального и Муромцева выступят артисты, которым рукоплещут Вена, Милан, Москва...25 октября в 17:30 в Музее хрусталя им. Мальцовых в Гусь-Хрустальном и 27 в 17:00 – в Архиерейских палатах Суздальского кремля с программой «24 шедевра: от XIX к XX» выступят Алексей Гориболь и Богдан Волков.Приглашение звёзд такого уровня стало возможным, благодаря появлению в музее-заповеднике многофункциональных залов, оборудованных профессиональной проекционной, светотехнической и звуковой аппаратурой, и наличию лучших концертных роялей фирм Yamaha и C. Bechstein.Эти имена известны всем поклонникам музыкального искусства. Каждое выступление артистов становится незабываемым событием, а когда они выступают вместе – стоит ждать настоящего Чуда! Такими будут концерты, которыми Владимиро-Суздальский музей-заповедник откроет сезон.Алексей Гориболь - Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов.Выдающийся пианист, уникальный артист, Гориболь чутко слышит полифонию мира и выступает за единство музыки, балета, театра. Он создает яркие проекты и концертные программы, ведет телепередачи, гастролирует по всему миру, записывает диски, демонстрируя владение различными стилями и жанрами.Богдан Волков - тенор, солист Государственного академического Большого театра России, лауреат Международного оперного конкурса Пласидо Доминго «Опералия».Восходящая звезда российской и мировой оперы. Несмотря на, казалось бы, не солидный для оперы возраст (28 лет), Богдан стал солистом Большого Театра. Родился на Донбассе, музыкальное образование получил в Донецке и Киеве. Талант Богдана Волкова получил признание на самом высоком уровне: в 2016 году певец получил награду конкурса «Опералия» из рук самого Пласидо Доминго. Тогда великий Доминго назвал Волкова «лучшим тенором современности» и пригласил в Метрополитен-опера в свою постановку «Ромео и Джульетты». Опера имела огромный успех!В программе прозвучат:12 шедевров гения XIX века – Петра Ильича Чайковского и 12 произведений композитора, живущего с нами в одном столетии, – Леонида Аркадьевича Десятникова. Заметим, что Алексей Гориболь является постоянным исполнителем музыки Десятникова. Свои «Буковинские песни» композитор сочинил специально для Гориболя и ему их же посвятил.Билеты продаются во всех кассах ГВСМЗ.Стоимость билетов на концерт в Гусь-Хрустальном – 400, в Суздале – 500 рублей.