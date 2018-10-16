Там будут представлены редкие документы и фотографии из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Там будут представлены редкие документы и фотографии из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника«Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза...». Эти слова на протяжении десятков лет говорил человек, чей голос был не только самым узнаваемым в Советской стране, но долгожданным и родным в каждой семье. Голосом Юрия Левитана говорила эпоха. Ныне им говорит история.Левитан сообщал о важнейших событиях XX века – запуске Днепрогэс, спасении экипажа ледохода «Челюскин», авиаперелёте Чкалова, успехе арктической экспедиции Папанина и освоении человеком космического пространства. Для поколения сороковых Левитан – голос войны, голос, дарящий надежду, всепобеждающий голос.Левитан обладал способностью зачитывать сообщения с фронтов с такой интонацией, что слушатели верили: страна выстоит и победит. Юрий Левитан возвестил о разгроме немцев под Москвой, Сталинградом, прорыве блокады Ленинграда, взятии Берлина. За четыре военных года Юрий Левитан прочитал более 2000 сводок с линии фронта и 120 экстренных сообщений. 9 мая 1945 года ему внимала вся страна, слушая Акт о безоговорочной капитуляции Германии, – это и был голос Победы!По словам генерала Рокоссовского, голос Левитана «был для фронтовиков всё равно как целая дивизия, пришедшая на помощь в самый ответственный момент боя».В 1950 году Юрий Борисович заново наговорил часть сводок для архива, так как в военное время записывать их не было возможности.Юрий Левитан начинал передачи привычной фразой: «Говорит Москва!» и казался неразрывно связанным со столицей. Однако его жизненный путь начинался в городе Владимире-на-Клязьме. О родном городе Левитан часто вспоминал:«Когда я бываю на своей родине, во Владимире, встречаюсь со своими земляками, захожу в свой дворик на Муромской улице, то пытаюсь воспроизвести все особенности владимирской речи в разговоре с бывшими соседями, старыми друзьями. Я пытаюсь говорить, нажимая на «о», но это мне уже плохо удаётся. Я всё это вспоминаю, и теплеет на сердце».Голос Юрия Борисовича и сегодня звучит на улицах его родного города. В 1985 году, в канун 40-летия Победы, появилась улица Диктора Левитана. В мае 2000 года была установлена мемориальная доска на здании в начале улицы имени нашего знаменитого земляка.К 70-летию Победы, во Владимире, на пересечении проспекта Ленина и улицы Диктора Левитана, в небольшом скверике, был установлен памятник «Голос истории. Голос Победы» скульптора Игоря Черноглазова.В основе выставки «Левитан –голос эпохи», организованной Государственным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, –материалы из личного архива Ю.Б. Левитана, переданного музею-заповеднику самим диктором, его наследниками, а также документы из Государственного архива Владимирской области.Место:Гусь-Хрустальный технологический колледж (Гусь-Хрустальный, ул. Ломоносова, 28).Выставка продлится с 17 октября по 18 ноября 2018 года.