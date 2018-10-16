В этом году привить хотят 45% населения региона

В этом году привить хотят 45% населения регионаС начала сезона вакцинаций во Владимирской области 221 445 человек сделали прививку от гриппа. Из них – 172 776 взрослых и 48 669 детей. По планам регионального департамента здравоохранения, в этом году привить хотят 45% населения региона.Прививочная кампания будет идти до конца ноября. Бесплатно сделать прививку от гриппа могут дети с 6-месячного возраста, беременные женщины, школьники и студенты, сотрудники медицинских и образовательных учреждений, транспорта и коммунальной сферы, а также лица старше 60 лет.Напоминаем, что до 28 октября пройти вакцинацию можно и в мобильном прививочном кабинете, который стоит у гипермаркета «Глобус». При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Прививки в мобильном пункте делают для жителей региона, достигших 18 лет.Услугами прививочного кабинета уже воспользовалось 2,5 тысячи человек.