Активисты даже подсчитали всю «просрочку», что удалось обнаружить

Активисты даже подсчитали всю «просрочку», что удалось обнаружитьАктивисты проекта «Народный контроль» сходили за просрочкой в гипермаркет «Ашан» на улице Тракторной во Владимире. О испорченных продуктах, которые лежат на полках магазина, им сообщили в соцсетях.В ходе проверки владимирцы выявили отсутствие товарно-сопроводительной информации на товарах вразвес и большое количество продуктов с истекшим сроком годности.Они даже подсчитали всю «просрочку», что удалось обнаружить: 31 банка икры щуки, 22 бутылки пива, 22 банки маринованных томатов, 8 мексиканских лепёшек, 6 лавашей, 2 упаковки сока, и по одной упаковке мидий, аджики и крабовой крошки.Но и это еще не все. В тележку проверяющих попали томаты черри в упаковке, мандарины и груши, которые уже явно испортились. В отделе косметики и бытовой химии они нашли 24 товара с порванной или испорченной упаковкой, а контейнеры с лаками для ногтей оказались очень грязными и исписанными матными словами.Координатор регионального проекта «Народный контроль» Дмитрий Семенов отметил, что в регионе всё ещё есть магазины, персоналу которых нужно куда внимательнее относиться к исполнению своих обязанностей.Активисты пообещали, что обязательно проведут проверку в этом гипермаркете повторно, а по результатам уже примут решение об обращении в контрольно-надзорные органы.