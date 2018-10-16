Во время обыска у него нашли десятки клиппер-пакетиков с неизвестными веществами разных цветов

Во время обыска у него нашли десятки клиппер-пакетиков с неизвестными веществами разных цветовВ одном из парков Владимира полицейский патруль задержал 25-летнего жителя Костромской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Молодого человека подозревают в сбыте наркотиков. Во время обыска у него нашли десятки клиппер-пакетиков с неизвестными веществами разных цветов.В лаборатории установили, что в пакетиках был синтетический наркотик N-метилэфедрон. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила чуть больше 46 грамм.Молодой человек планировал разложить все эти пакетики по территории города.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Парня арестовали.