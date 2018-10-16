Во время обыска у него нашли десятки клиппер-пакетиков с неизвестными веществами разных цветов
Во время обыска у него нашли десятки клиппер-пакетиков с неизвестными веществами разных цветов
В одном из парков Владимира полицейский патруль задержал 25-летнего жителя Костромской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Молодого человека подозревают в сбыте наркотиков. Во время обыска у него нашли десятки клиппер-пакетиков с неизвестными веществами разных цветов.
В лаборатории установили, что в пакетиках был синтетический наркотик N-метилэфедрон. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила чуть больше 46 грамм.
Молодой человек планировал разложить все эти пакетики по территории города.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Парня арестовали.