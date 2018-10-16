На кадрах видно, как транспортное средство на углу улиц Красного Флота и Александровской в Ломоносове неспешно поворачивает налево и набирает скорость, следуя по тротуару.

Водитель пассажирского автобуса устроил заезд по тротуару в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, чем немало удивил местных жителей. Инцидентом уже заинтересовались стражи порядка."Новые дорожные правила? Высадил часть людей и поехал дальше по тротуару вдоль дома. Бывают же чудаки", — отметила Анна Гадлевская.На кадрах видно, как транспортное средство на углу улиц Красного Флота и Александровской в Ломоносове неспешно поворачивает налево и набирает скорость, следуя по тротуару. Около остановки автобус остановился и высадил пассажиров.Сам водитель пояснил, что съехать с проезжей части его вынудили перекрывшие дорогу после ДТП легковушки и жалобы спешивших пассажирок преклонного возраста. В региональном управлении ГИБДД смекалку мужчины не оценили, начав административное расследование.